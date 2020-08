Sam & Max This Time It's Virtual: gameplay trailer dal Future Game Show

Se la serata dell'Opening Night Live ha visto l'annuncio di Sam & Max: This Time It's Virtual, il Future Game Show è stata l'occasione per apprendere qualche dettaglio aggiuntivo sulla produzione.

Durante l'appuntamento streaming è infatti stato trasmesso un nuovo filmato dedicato al titolo, che rappresenterà un vero e proprio reboot per il franchise di Sam & Max. Nato come serie a fumetti negli Anni Ottanta e poi convertitosi in produzione videoludica nel corso degli Anni Novanta, il brand è ancora in grado di catalizzare l'affetto di moltissimi fan. Ora, l'iconico duo di investigatori è pronto a fare ritorno con un gioco pensato appositamente per la realtà virtuale.

Direttamente in apertura a questa news, potete visionare la presentazione di gameplay di Sam & Max: This Time It's Virtual. Al momento, il gioco è privo di una data di uscita specifica, ma la pubblicazione è attesa nel corso del 2021: i visori VR supportati non sono stati ancora confermati.