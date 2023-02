Samba de Amigo Party Central annunciato: la serie musicale SEGA torna in estate

L'iconico Samba de Amigo di SEGA, uno dei più apprezzati Rhythm Game di sempre, si prepara a fare il suo ritorno dopo una lunghissima assenza attraverso un gioco nuovo di zecca in arrivo prossimamente su Nintendo Switch.

Nel corso del Nintendo Direct di febbraio 2023 è stato infatti annunciato Samba de Amigo Party Central, prossimo episodio della serie che sbarcherà sulla console ibrida della Grande N nel corso dell'estate 2023. Non c'è per adesso una data di lancio più precisa, in ogni caso il trailer andato in onda durante il livestream ci ha già permesso di farci un'idea sulle caratteristiche ed il gameplay del gioco, che intende sfruttare al massimo i sensori di movimenti dei Joy-Con per simulare in maniera realistica e precisa i movimenti delle maracas utilizzate dagli strambi personaggi concepiti da SEGA.

L'opera punterà forte sul multiplayer, presente non solo online ma anche in locale, e permetterà ai giocatori di intrattenersi con 40 diverse canzoni che spazieranno attraverso diversi generi musicali, tra cui pop e musica latina. Non mancheranno inoltre tanti minigiochi e sfide, oltre a numerose opzioni di personalizzazione estetica tra costumi ed accessori.

