Samba de Amigo Party Central ha una data: si balla a ritmo di Deluxe Edition

Lo scorso febbraio SEGA ha annunciato Samba de Amigo Party Central, fissando il ritorno della serie musicale per l'estate del 2023. Adesso sappiamo con certezza quando il nuovo Samba de Amigo farà il suo esordio, accompagnato per l'occasione anche da una Digital Deluxe Edition.

Samba de Amigo Party Central sarà disponibile a partire dal 29 agosto 2023 su Nintendo Switch, pronto ad intrattenere i giocatori con nuove sfide a base di musica e ritmo proprio come fatto dal classico originale pubblicato su Dreamcast nel lontano 2000. Oltre all'edizione Standard, SEGA ha programmato la Digital Deluxe Edition del gioco, che si prospetta piuttosto ricca di contenuti.

Oltre al gioco completo, infatti, l'edizione speciale in digitale offrirà cinque costumi extra ispirati a Sonic The Hedgehog, Space Channel 5, Super Monkey Ball e Puyo Puyo, oltre a due pacchetti DLC con tracce extra. Il primo DLC sarà del tutto incentrato su Sonic ed offrirà i seguenti brani:

Open Your Heart da Sonic Adventure

Reach For The Stars (Re-Colors) da Sonic Colors Ultimate

I'm Here da Sonic Frontiers

Per quanto riguarda invece l'altro contenuti aggiuntivo, il SEGA Music DLC Pack, saranno presente altri tre brani ancora:

Baka Mitai (Taxi Driver Edition) da Yakuza

Go Go Cheer Girl! da Space Channel 5 Part 2

Rhythm Thief Theme da Rhythm Thief

Per il momento non è chiaro se i DLC saranno disponibili solo con la Digital Deluxe Edition o verranno poi pubblicati a parte in un secondo momento per coloro che hanno acquistato l'edizione Standard. Intanto non perdetevi la nostra anteprima di Samba de Amigo Party Central, così da scoprire le nostre prime impressioni sull'opera SEGA.