Sampdoria eSports svela i suoi giocatori per la eSerie A 2022/23

Dopo l’accordo tra Juventus e Dsyre per portare Danipitbull, Denuzzo e Dagnolf in eSerie A con la maglia bianconera, arrivano altre conferme per la Stagione 2022/2023 del massimo campionato competitivo di FIFA 23: Sampdoria eSports introduce Rrich19 e FabioRabi01 come suoi rappresentanti in eSerie A.

Due ragazzi, un grande sogno: portare i colori blucerchiati più in alto delle nuvole. Questa è l’introduzione offerta dal club ligure per Fabio “FabioRabi01” Rabindo e Richard “Rrich19” Romeo, pronti a cominciare una nuova avventura con la società in occasione della terza edizione della competizione virtuale ufficiale della Lega Serie A.

Rabindo arriva in prestito nella compagine blucerchiata grazie all’accordo tra Betclic Apogee, Nest e Sampdoria eSports, dopo avere ottenuto risultati importanti nella stagione 2021/2022: si contano soprattutto posizionamenti 1-32 alla FGS 22 Team of the Year Cup, 13-16 alla FGS 22 Team of the Season Cup e 17-32 alla FIFA 22 Global Series – Qualifier 4 EAST.

Maria Raffaella Micuccio, Country Manager Italia per Betclic, ha dichiarato: “Siamo felici di segnare una nuova tappa nel nostro percorso di crescita. E non vediamo l’ora di iniziare questo percorso. Legare il nostro nome a una prestigiosa realtà in espansione come Nest e a quello di un club storico per il calcio italiano come la Sampdoria rappresenta per noi un orgoglio e un riconoscimento per l’impegno profuso per il progetto Betclic Apogee”.

Parlando sempre di squadre della eSerie A, ecco la nuova maglia esport dell’AS Roma per la stagione 22/23.