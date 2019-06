Samsung annuncia la nuova edizione di Fight for Glory, interamente dedicata a Fortnite

Hai la stoffa per essere un vero campione di eSport? La tua occasione è arrivata con il contest firmato Samsung, Fight For Glory Fortnite Edition. Grazie a questo talent show Samsung vuole scovare nuovi talenti pronti a entrare a far parte del team professionistico Samsung Morning Stars.

Previa registrazione compilando il form a questo link, tutti gli aspiranti progamer potranno presentarsi nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno presso la Samsung Smart Arena – via Mike Bongiorno, 9 Milano.

Il contest si articolerà in due fasi: una prima selezione per scegliere i profili più interessanti e una seconda fase, trasmessa in streaming sul canale Twitch dei Samsung Morning Stars, che vedrà sfidarsi in un vero e proprio show i migliori gamer, scelti in base alla performance, le potenzialità, le abilità comunicative.

A giudicare gli ambiziosi gamer in gara saranno 3 giudici di spicco nel panorama italiano degli eSport: Los Amigos, lo youtuber P1azz e Kekkobomba. Alla fine del talent show i giudici sceglieranno i due migliori giocatori di Fortnite che entreranno a far parte dei Samsung Morning Stars. Are you ready to "Fight for Glory"?