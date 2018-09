Samsung eSport Palace a Lucca Comics & Games 2018: tutte le attività

Nel padiglione di oltre 600 metri quadrati ideato e allestito da AK Management, i visitatori di Lucca Comics & Games troveranno le ultime tecnologie per l’intrattenimento digitale e le piattaforme più evolute per gli appassionati di sport elettronici.

I campioni affermati di team competitivi come i Samsung MorningStars si esibiranno ma saranno anche a disposizione del pubblico per sessioni di allenamento e coaching di gruppo gratuite.

L’idea del Samsung eSport Palace Lucca nasce con l’intento di avvicinare quante più persone possibili al mondo degli eSport, affiancando alle competizioni professionali numerosi tornei gratuiti aperti a tutti e sessioni di allenamento. La proposta del Samsung eSport Palace@Lucca C&G 2018 è suddivisa in eventi, tornei e attività open. La competizione è ovviamente il cuore degli sport elettronici, gestita ed affidata al team Samsung MorningStars, allo staff tecnico di Ak Informatica e di Evox.

Ogni giornata sarà scandita da qualificazioni e fasi finali di tornei proposti anche in streaming con il commento dei più prestigiosi influencer di settore. Gli atleti elettronici potranno qualificarsi alle finali sul posto dei vari tornei tramite le fasi online del Road to Lucca, che avrà inizio i primi giorni di ottobre.

Ci saranno tornei di Assetto Corsa, Overwatch, Fortnite e Hearthstone con appuntamenti settimanali sul canale Twitch dei Samsung MorningStars condotti dai più noti influencer di settore. I giocatori migliori delle qualificazioni online saranno invitati all’eSport Palace di Lucca per poter competere alle fasi finali onsite dei tornei organizzati con la collaborazione dell'Associazione Sportiva di categoria GEC - Giochi Elettronici Competitivi. Tutte le info e le date dei tornei le troverete sul sito www.esportpalace.it a partire dal 1 ottobre. Al gioco competitivo si affiancherà, nelle aree free to play, una vera e propria attività di formazione gratuita aperta a tutti, unica del suo genere e dal valore inestimabile.

Sulle oltre 100 postazioni tra PC gaming e console da gioco all’avanguardia gireranno i videogame più popolari e di tendenza. Ogni giorno il main event sarà un torneo dedicato a un gioco diverso; ciascuno di questi eventi sarà preceduto da qualificazioni online a partire da inizio ottobre e, durante lo svolgimento, arricchito da ospiti di prestigio e influencer di settore. Le postazioni PC da gioco saranno realizzate con le tecnologie hardware più avanzate. L’intrattenimento continuo e costante sarà fornito dall’area centrale, 80 computer gaming AK Rig nate dalla collaborazione tecnologica di Samsung, Intel, Zotac, MSI e NVIDIA, il tutto corredato da poltrone gaming Sparco e periferiche Logitech.

Per la prima volta a Lucca C&G ci sarà anche un’area dedicata al Mobile Gaming, un settore in rapida ascesa che fonde la competizione con i device di tutti i giorni. Il visitatore potrà esplorare le nuove proposte di Samsung mobile e incontrare giocatori e influencer di questo settore competitivo unico in tutta la proposta fieristica. Ad arricchire ulteriormente l’area ci saranno 4 simulatori di guida basati sul videogame Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione. Il Sim Racing è un settore importante per il team competitivo dell’eSport Palace, i Samsung MorningStars. Anche per questa specifica sezione avremo prestigiosi ospiti del panorama motorsport; nomi di rilievo internazionale con un passato ad altissimi livelli in Formula Uno.

Lo scopo del Samsung eSport Palace è dare ad ogni singolo visitatore l’emozione che i ragazzi del team competitivo vivono nella Samsung Gaming House di Bergamo, un processo non solo competitivo ma propedeutico che guarda alle generazioni future. E siccome Lucca C&G è anche una mostra mercato, nel padiglione i visitatori troveranno una ricca area di vendita dove acquistare tutti i prodotti esposti nel padiglione gestita da Ak Informatica & Next Hardware e Software.