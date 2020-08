Samsung Galaxy Note 20 e Project xCloud: svelate le offerte con Xbox Game Pass Ultimate

In coincidenza del Samsung Unpacked 2020, il colosso tecnologico sudcoreano ha presentato le offerte a tema Xbox Game Pass Ultimate previste per chi acquisterà il nuovo phablet di punta della compagnia, il Samsung Galaxy Note 20.

Con l'apertura delle prenotazioni per i dispositivi mobile della serie Galaxy Note20, Samsung spiega agli appassionati di videogiochi che sarà possibile ricevere in omaggio 3 mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, un Game Controller dedicato e un Wireless Charger.

L'offerta in questione, accessibile dal 5 al 20 agosto, è estesa a tutti coloro che decidono di effettuare il preordine di un modello della famiglia Samsung Galaxy Note20, ivi compresi i top di gamma Galaxy Note20 Ultra 5G, presso lo Shop Online del sito ufficiale di Samsung.com.

Sempre dal 5 al 20 agosto, con l'acquisto di un tablet della serie Galaxy Tab S7 si può scegliere se ricevere il Galaxy Book Cover o, in alternativa, il Game Controller dedicato e un codice per riscattare 3 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

La partnership siglata da Microsoft e Samsung consentirà così ai futuri possessori di un Galaxy Note 20 o di un Galaxy Tab S7 di accedere da metà settembre a Project xCloud, il servizio in game streaming con cui la casa di Redmond garantisce la fruizione "su nuvola" di oltre 100 giochi del catalogo del Game Pass, oltre alla possibilità di accedere su PC Windows 10 e Xbox One all'intera ludoteca del servizio. Su queste pagine trovate anche un approfondimento sui nuovi controller e accessori per Project xCloud su licenza Xbox annunciati da Microsoft.