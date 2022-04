Samsung Game Lab: arriva il talk show dedicato al mondo gaming ed eSports

Mentre cresce l'interesse per il visore Samsung Galaxy VR citato da un brevetto, il colosso tecnologico sudcoreano annuncia il Game Lab di Samsung, un talk show interamente dedicato al mondo dei videogiochi e delle attività legate agli eSports.

Il nuovo appuntamento andrà a coinvolgere le più importanti personalità in ambito gaming. La puntata inaugurale dello show, attesa per martedì 26 aprile dalle ore 18:00 alle ore 20:00, ospiterà i Samsung Morning Stars nella cornice di una Smart Home piena di sorprese.

La conduzione dell'episodio sarà affidata a Just Ryuk, uno dei più importanti esponenti della community italiana di Rainbow Six Siege e caster ufficiale del R6S PG Nationals. Insieme all'host di R6S ci saranno la tiktoker Sober, Zw Jackson, tra i più importanti pro player su YouTube, e la new entry Vanessa Mirin, affiancati dagli ospiti Nisa, player ufficiale dei Samsung Morning Stars per Apex Legends, e Hal, tra i volti più conosciuti della community gaming italiana. Il tema centrale della puntata sarà Overwatch 2, l'attesissimo sparatutto multiplayer di Blizzard Entertainment.

Non mancheranno poi degli approfondimenti da parte degli ospiti in studio, con il racconto del loro percorso videoludico e la condivisione con la community dei dettagli riguardanti la loro passione per il mondo degli eSports. Il racconto si dipanerà in tre fasi: la prima, Odyssey, sarà dedicata alla metaforica odissea rappresentata dal viaggio intrapreso dai giocatori, nella seconda, Awesome, si discuterà dei momenti del massimo successo raggiunto e infine nella terza fase, Galaxy, verrà aperta una finestra sui progetti e i desideri per il futuro.

Naturalmente, verrà dato ampio spazio anche al gameplay, con particolare attenzione alle ultime novità hardware e ai prodotti proposti da Samsung: oltre ai dispositivi di supporto alla puntata, come il Galaxy Tab e il tv The Sero, saranno presenti anche gli smartphone Galaxy S22 per consentire agli ospiti di interagire con la live chat degli utenti, in aggiunta ai monitor gaming Samsung Odyssey.