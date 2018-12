Samsung lancia la prima ESports Academy in Italia

Samsung è lieta di annunciare che nel mese di gennaio 2019 il Samsung District - in Via Mike Bongiorno 9 a Milano - ospiterà la prima piattaforma dedicata alla formazione nel mondo degli esports in Italia. Verdesport e Games Kingdom lanciano infatti Esports Academy, con il patrocinio della Ca’ Foscari Challenge School.

Nella suggestiva sede del Samsung District, 4 differenti moduli didattici avranno l’obiettivo di formare le principali figure nel settore ESports: business manager, coach, team manager e mental coach, con il supporto di professionisti qualificati del settore e contenuti innovativi e specifici. ESports Academy è aperta a tutti coloro che vogliano intraprendere una carriera nel settore ESports: ciascun modulo si svolgerà nell’arco di un weekend, con la formula full immersion.

Samsung ospiterà la piattaforma di formazione in qualità di azienda che crede nel settore Esport e ha creato, nel 2017, la propria squadra italiana professionistica di ESport, i Samsung Morning Stars. Già ad altissimi livelli, il team di ESports di Samsung è protagonista di prestigiose competizioni di Overwatch e Hearthstone in Italia e all'estero. Un progetto, quello dei Samsung Morning Stars, fortemente voluto dall'azienda e volto a sostenere la crescita del settore degli ESports. Impegno e coinvolgimento, quelli di Samsung, confermati con la nascita, nel 2018, dell’eSport Palace a Bergamo, in collaborazione con AK Informatica: un vero e proprio luogo di allenamento per il team Morning Stars, ma anche di aggregazione per tutti gli appassionati di gaming. Tutto questo senza dimenticare l’importanza della passione e della condivisione che, insieme all'entusiasmo per questo mondo, rappresentano valori fondamentali per affrontare ogni singola competizione e per sostenere la crescita di questo settore. Gli interessati potranno iscriversi direttamente tramite la piattaforma online.