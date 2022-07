Samsung lancia Space Tycoon su Roblox: è un gioco spaziale gratis

Dopo aver trattato i benefici per Roblox relativi ad Amazon Prime Gaming, torniamo ad approfondire la nota piattaforma che si basa su contenuti creati dagli utenti (ma non solo, come vedremo a breve). Questa volta, infatti, è stato lanciato Samsung Space Tycoon, titolo legato al ben noto brand tech.

Si fa riferimento a un gioco spaziale gratis, che richiede agli utenti di estrarre gemme speciali, creare prodotti colorati, sbloccare accessori per avatar e soprattutto prendere parte a un'avventura che vede coinvolti persino gli alieni. Insomma, Samsung Space Tycoon è un gioco che ben si colloca all'interno di una piattaforma come Roblox.

Risulta in ogni caso interessante notare che un brand come Samsung ha deciso di rilasciare un titolo che ha sicuramente richiesto uno sforzo produttivo superiore a molte creazioni che si possono trovare su una piattaforma come Roblox (non fraintendeteci: ci sono anche lì titoli validi, ma, come avviene per ogni progetto legato alla community, i risultati sono altalenanti).

Per il resto, dovete sapere che non è la prima volta che un brand noto punta sulla piattaforma, considerando anche il fatto che ad aprile 2022 c'è persino stato l'approdo ufficiale di Sonic su Roblox. In quel caso si fa riferimento all'esperienza gratuita chiamata Sonic Speed Simulator, che potreste voler provare in prima persona (magari dopo aver dato un'occhiata a Samsung Space Tycoon).