Samsung Morning Stars: Mercoledì il keynote, novità in arrivo

Se siete amanti degli eSports e seguite dunque ogni mossa dei Samsung Morning Stars, avete un impegno da segnare sul calendario: Mercoledì 22 Maggio infatti, alle ore 17, andrà in onda il primo keynote della celebre squadra, dove arriveranno degli annunci importanti.

Innanzitutto saranno presentate le nuove rose di League of Legends e Overwatch, ed è poi stato annunciato anche un importante annuncio a sorpresa.

A presentare l'evento ci sarà Simone "Vkings" Larivera, e lo show sarà trasmesso per intero in live streaming, sul canale Twitch dei Samsung Morning Stars, in lingua inglese.

Per chi avrà la possibilità di partecipare all'evento inoltre, sarà offerto un rinfresco, nel quale saranno anche distribuiti dei gadget a tema Morning Stars. All'evento hanno confermato la propria partecipazione importanti personalità del mondo del gaming, anche non necessariamente legate al team dei Morning Stars, e l'accesso è libero per tutti gli appassionati.

Per poter partecipare, vi rimandiamo al link per registrarsi all'evento.