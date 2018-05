Samsung è partner ufficiale di Porsche e-Carrera Cup Italia, primo campionato virtuale monomarca in Italia di simulazione di guida e innovativo progetto di sim-racing che, in parallelo con il campionato reale, permetterà ai partecipanti di sfidarsi online e poi in autodromo all’interno della hospitality di Porsche Italia.

La partenza ufficiale dell’iniziativa, promossa da Porsche insieme ad AK Informatica, è prevista per il prossimo 18 maggio, con le prime qualificazioni online. I qualificati avranno l’opportunità di salire a bordo della propria Porsche digitale direttamente nel Paddock Porsche grazie agli 8 simulatori di guida che riprodurranno fedelmente il circuito e le 911 GT3 Cup. Samsung assicurerà una grafica eccezionale e un’esperienza di gioco assolutamente coinvolgente grazie ai monitor Ultra-Wide CHG90 da 49 pollici presenti in tutti i simulatori.

Con uno sguardo verso il futuro del gaming, i monitor sono dotati della potente tecnologia HDR (High Dynamic Range) per un’immagine realistica e dettagliata, che permette di visualizzare i giochi proprio come sono stati pensati dagli sviluppatori, oltre a migliorarne notevolmente l’esperienza con colori più vividi e un contrasto più netto. Il modello CHG90 di Samsung definisce inoltre un nuovo standard grafico con un formato da 32:9 e una risoluzione DFHD (Double Full HD) di 3.840×1.080 su uno schermo da 49 pollici. Il monitor offre un’eccezionale curvatura 1800R e un angolo di visione ultra-wide di 178 gradi, che garantisce la visibilità del contenuto da qualsiasi posizione entro una determinata area. Ideale per giochi di racing, il CHG90 unisce una frequenza di aggiornamento accelerata (144 Hz) e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT) con un’avanzata tecnologia di scansione a quattro canali, per evitare la sfocatura degli elementi in movimento e produrre un’immagine più uniforme su tutto lo schermo.

"Porsche e-Carrera Cup Italia è un campionato unico nel suo genere e Samsung è felice di essere partner di un’iniziativa come questa che si rivolge agli appassionati di auto ma anche di videogames" afferma Martino Mombrini, Marketing Director IT Division di Samsung Electronics Italia. "La presenza di Samsung nella hospitality Porsche è simbolo di un continuo impegno dell’azienda nel proporre prodotti in linea con le esigenze dei consumatori e con l’evoluzione del settore, senza dimenticare le passioni reali e tangibili degli italiani, come in questo caso."

Non solo monitor ma anche un Videowall 3x3 55"UDE che all’interno della hospitality trasmetterà le gare della Carrera Cup Italia assicurando un'esperienza visiva sempre coinvolgente e accattivante grazie a immagini uniformi e una nitidezza di livello superiore, che lascerà gli occhi degli spettatori incollati allo schermo. Samsung porta nel circuito anche un nuovo supporto nel momento di briefing dei piloti: la Samsung Flip, grazie al suo display interattivo e alla tecnologia InGlass assicura un feedback veloce in tempo reale e consente agli utenti di scrivere o disegnare facilmente, come se utilizzassero il classico foglio di carta. Il prodotto ideale per un briefing chiaro e veloce.