Samsung è il partner ufficiale di Porsche Esports Carrera Cup Italia

Samsung rinnova la partnership ufficiale con la Porsche Esports Carrera Cup Italia, primo campionato virtuale monomarca parallelo al reale di simulazione di guida e innovativo progetto di sim-racing nato nel 2018 dalla sinergia tra Porsche Italia, Ak Informatica e i suoi partner tecnologici.

In contemporanea al campionato reale, permetterà ai partecipanti di sfidarsi online e in autodromo all'interno della hospitality di Porsche Italia. La partenza della Porsche Esports Carrera Cup Italia 2019, che si disputa attraverso il popolare racing game Assetto Corsa di Kunos Simulazioni, è prevista per lunedì 18 marzo con l'apertura delle iscrizioni sul sito ufficiale esport.carreracupitalia.it mentre un'anteprima del campionato virtuale sarà organizzata mercoledì 20 marzo presso il Centro Porsche Milano Nord in via Stephenson, nell’ambito della serata di presentazione della stagione sportiva 2019 del team Ghinzani Arco Motorsport.

Appuntamento che vedrà tra i protagonisti non solo i piloti ma anche il Monitor QE82N LFD 4K 82’’ che trasformerà il gioco in un’esperienza visivamente accattivante, grazie alla qualità delle immagini UHD, alle grandi dimensioni e alla luminosità a 300nit. Un’opportunità per fare vivere a tutti le emozioni della diretta della gara e l’ebrezza della corsa.

La prima fase eliminatoria vedrà i partecipanti sfidarsi online. Un sistema di qualifiche strutturato su 5 giorni decreterà i migliori 50 sim racer ammessi al monomarca virtuale: 10 di questi saranno selezionati come PRO, mentre i restanti 40 rientreranno nella categoria Silver, come accade nel monomarca reale. Per la definizione delle categorie, i migliori 30 dei 50 sim racer ammessi si contenderanno i 10 ambiti posti da PRO nella tappa che si disputerà a Monza in occasione del primo round della Carrera Cup Italia il 6-7 aprile: la prima occasione per sfidarsi sui dieci simulatori messi a disposizione nella hospitality di Porsche Italia all'interno del paddock.

Da lì in poi i 10 PRO si sfideranno sempre in autodromo nell’hospitality Porsche in occasione dei weekend del monomarca tricolore, a partire da quello di Misano del 18-19 maggio. Il vincitore assoluto potrà quindi partecipare a una gara in pista nel gran finale di Monza il 19-20 ottobre, sulla scia di quanto ha vissuto il vincitore dell'edizione 2018 Enzo Bonito. I Silver, invece, si sfideranno sempre online per qualificarsi alla finale del 5-6 ottobre a Misano in programma sui simulatori, in occasione del Porsche Festival e della penultima tappa della Carrera Cup Italia. Per il vincitore Silver è in palio una Porsche Experience in pista a Monza.

Tutte le gare della Porsche Esports Carrera Cup Italia saranno trasmesse in diretta online sul portale ufficiale con commento e contenuti esclusivi.