Samsung presenta una serie di consigli utili per i Pro Gamer

Tra ambientazioni fantasy-medioevali e apocalissi zombie, entrare nel mondo del gaming è come viaggiare in una dimensione parallela in cui tutto è possibile. A volte, però, ottenere la giusta configurazione di gioco può essere scoraggiante, specialmente quando sono disponibili innumerevoli combinazioni di hardware.

Ecco una semplice guida su tutto ciò che occorre sapere per iniziare un percorso nel mondo del gaming.

Livello 1: Iniziare dalle basi

Sia che si desideri intraprendere una ricerca epica in un gioco di ruolo, sia che si preferisca sfruttare le abilità analitiche per superare in astuzia gli avversari in un gioco di strategia, tutto ciò che bisogna fare per iniziare è scegliere un titolo, installarlo sul computer e iniziare questa nuova avventura. Dagli sparatutto in prima persona, ai giochi di ruolo online multiplayer, ce n’è davvero per tutti nel mondo del gaming.

Livello 2: Incrementare la velocità grazie al nuovo SSD

Fra gli elementi più importanti nell’esperienza di gioco di un utente, non si possono non considerare i tempi di caricamento del gioco. L’utilizzo di un SSD contribuisce a caricare molto più velocemente i file di gioco presenti sul computer, come ad esempio le mappe. Inoltre, gli SSD consumano meno energia rispetto ai tradizionali Hard Disk e non emettono nessun rumore durante il funzionamento, essendo privi di parti mobili.

Samsung SSD 970 PRO, dotato della recente tecnologia proprietaria V-NAND, il nuovo controller Phoenix e il compatto fattore di forma M.2 (2280), rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati di gaming. Questo SSD dispone di una velocità di lettura e scrittura sequenziali rispettivamente fino a 3.500 MB/s e 2.700 MB/s, e dell’interfaccia PCI express di terza generazione con protocollo NVMe 1.3.

Infine, il 970 è dotato di una memoria cache da 1GB a basso consumo (LPDDR4), indispensabile per limitare i consumi energetici dei dispositivi portatili.

Con i Samsung SSD 970 PRO la manutenzione del drive verrà gestita dal software Magician, il software proprietario di casa Samsung, grazie alla sua interfaccia intuitiva, permette di tenere il firmware del disco sempre aggiornato e di misurare in qualsiasi momento le sue prestazioni.

Livello 3: Più agile grazie ai gaming devices

La pratica rende perfetti e, quando le abilità di gioco inizieranno a migliorare, avere accessori specifici per il gaming risulterà indispensabile. Semplicemente aggiungendo un mouse e una tastiera di gioco al setup, sarà evidente un'immediata differenza nella velocità e nella precisione della reazione.

Quando si utilizza un mouse gaming, molta attenzione va rivolta all’impostazione dei DPI (dots-per-inch) ovvero di quanti punti (dots) si muoverà il cursore quando il mouse viene mosso di un pollice (inch). Scegliere i propri DPI ottimali è un fattore cruciale per giocare in modo preciso: con un numero di DPI elevato, basterà muovere il mouse di pochi millimetri per spostare il cursore, fattore che potrebbe disturbare la fluidità dell’azione di gioco. Con un sound design sempre più sofisticato è importante che i giocatori avvertano anche i dettagli audio minori durante una battaglia, motivo per cui degli altoparlanti aggiuntivi miglioreranno la percezione e consentiranno di anticipare gli attacchi nemici da ogni direzione.

Livello 4: Una visione più chiara grazie al gaming monitor curvo

Essere in grado di individuare rapidamente oggetti nascosti e distinguere con precisione i diversi personaggi sono capacità fondamentali, tuttavia, i dettagli necessari per identificare l’avversario potrebbero non essere chiaramente visibili su un monitor piccolo.

Il nuovo monitor CJG5 di Samsung, nelle versioni da 32 pollici (C32JG5) e 27 pollici (C27JG5), possiede tutte le tecnologie fondamentali per il mondo del gaming. L’alta risoluzione WQHD, lo schermo curvo, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un rapporto di contrasto elevato fanno di questo monitor lo strumento perfetto per vivere un’esperienza di gioco estremamente fluida e coinvolgente. Il nuovo modello CJG5 offre una risoluzione WQHD (2.560 x 1.440), 1.5 volte superiore a quella full HD, che garantisce immagini nitide e realistiche con neri più profondi, bianchi più luminosi e colori estremamente vivaci, oltre a un rapporto di contrasto elevato pari a 3000:1. Combinando la risoluzione WQHD con un pannello VA curvo e un design minimale privo di cornici su tre lati, il monitor CJG5 consente di creare l’ambiente perfetto per vivere un’esperienza di gioco leggendaria. Inoltre, la curvatura 1800R minimizza l’affaticamento degli occhi riducendo il cambiamento della distanza focale dell’utente e, imitando la visione reale, agevolando il rapido spostamento del punto di messa a fuoco durante i giochi anche per periodi prolungati.

Il Refresh Rate di 144 Hz garantisce una grafica estremamente fluida eliminando ogni lag per arricchire l’esperienza di gioco degli appassionati. Selezionando le modalità Gioco e Cinema il monitor consente l’automatica ottimizzazione del livello del nero, del contrasto, della nitidezza e della saturazione. Inoltre, gli utenti possono controllare e regolare con facilità le impostazioni principali durante il gioco grazie al menu On-Screen-Display (OSD) con un’interfaccia utente in stile gaming.

Samsung Morning Stars Akademy

Samsung crede fortemente negli eSports e sostiene le passioni degli Italiani. Per questo motivo l’azienda ha creato la Samsung Morning Stars Akademy, una vera e propria accademia che dà ai ragazzi non ancora professionisti la possibilità di mettere in luce le proprie doti di videogiocatori e di candidarsi online per entrare a far parte della squadra a livello preprofessionale.