Samsung Smart Monitor M5 Full HD in sconto su Amazon: il prezzo crolla sotto i 190 euro

Dopo gli sconti Amazon sul Controller Wireless Xbox ufficiale, il valzer delle offerte promozionali del colosso dell'ecommerce prosegue con un'offerta legata all'ottimo Monitor M5 Full HD da 32 pollici di Samsung.

Samsung Smart Monitor M5 32'' Full HD in sconto su Amazon

Lo Smart Monitor con schermo flat da 32 pollici dell'azienda tecnologica sudcoreana vanta una connettività multipla che consente il collegamento diretto al PC, allo smartphone e alla propria console preferita attraverso gli ingressi HDMI e la compatibilità piena con gli ultimi standard Bluetooth ed Airplay.

Sul fronte delle specifiche, lo Smart Monitor M5 Full HD di Samsung supporta lo standard HDR10 ed è caratterizzato da un design borderless su 3 lati, con tanto di funzioni avanzate Eye-Saver e Filcker-Free per ridurre l'affaticamento degli occhi e garantire una visione confortevole. L'integrazione con Smart Hub offre inoltre l'accesso diretto a un'ampia gamma di app per Smart TV, da Netflix a YouTube passando per Amazon Prime Video e Disney Plus direttamente dal monitor e senza collegamento al PC con navigazione tramite telecomando.

Qualora foste interessati, su Amazon Italia trovate lo Smart Monitor M5 Full HD di Samsung al prezzo promozionale di 189,90 euro, in sconto del 14% rispetto al prezzo di listino abituale. Ma affrettatevi: le Offerte di primavera di Amazon stanno per concludersi! Se volete orientarvi tra le tantissime promozioni tra videogiochi, tecnologia, gadget, accessori e altro, vi invitiamo a seguire il nostro Canale Offerte di Everyeye su Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti e le segnalazioni sugli sconti lampo e sui migliori prodotti dal prezzo ribassato.