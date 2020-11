Samsung sorpassa Apple negli USA: è il primo produttore di smartphone

Gli ultimi dati diffusi da Strategy Analytics certificano il sorpasso di Samsung ai danni di Apple nel mercato degli smartphone americano. La società coreana, infatti ha superato dopo tre anni il colosso di Cupertino ed è nuovamente diventata il primo produttore di cellulari del paese, dopo tre anni.

Nel terzo trimestre del 2020, infatti, il gigante asiatico ha venduto più smartphone di qualsiasi altra azienda in America, Apple in primis, ottenendo una quota di mercato del 33,7% tra luglio e settembre.

Nello stesso periodo, Apple si è fermata al 30,2%, un dato che le è valso il secondo gradino del posto, con lG che ha ottenuto la medaglia di bronzo con il 14,7%.

Secondo gli analisti, il risultato di Samsung sarebbe principalmente dettato dalle vendite di smartphone economici, a cui si sommano anche i dispositivi top di gamma che evidentemente hanno riscosso un successo importante nel mercato a stelle e strisce.

Centrale sarà per il rapporto relativo all’ultimo trimestre del 2020, che includerà anche il lancio dei nuovi iPhone 12, sebbene siano ancora introvabili per larghi tratti. Apple, a causa della pandemia, è stata costretta a spostare il lancio per fare fronte ai problemi di progettazione e le restrizioni ai viaggi imposti da varie nazioni per prevenire la diffusione del virus.

Samsung però nel frattempo guarda già al futuro e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe lanciare in anticipo il Galaxy S21.