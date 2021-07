Samsung e Upday lanciano Jaxon: nasce la nuova app per fan di eSport

Gli sforzi profusi da Samsung e Upday per l'affermazione degli eSport si concretizzano in Jaxon, un'app realizzata per informare tutti gli appassionati sui propri videogiochi e tornei competitivi preferiti.

L'ecosistema multimediale di Jaxon promette di essere particolarmente ricco, con tanti approfondimenti sui match del giorno, interviste esclusive e aggiornamenti costanti su tutti gli ultimi contenuti a tema. Il programma di Jaxon sarà ovviamente dettato dai gusti e dalle esigenze degli appassionati, con update che metteranno in risalto tutte le competizioni eSport più importanti di videogiochi come Fortnite Capitolo 2, CS:GO, DOTA 2, Valorant o League of Legends.

L'applicazione di Jaxon è già disponibile al download su Google Play Store e Galaxy Store. Per offrire agli utenti un'esperienza immersiva e sempre fresca, Samsung e Upday contano di abbiare delle collaborazioni con vari editori di videogiochi e con le personalità più in vista della scena competitiva. Sono inoltre previste delle collaborazioni che vedranno il coinvolgimento di alcuni influencer e creatori di contenuti, come Medic (League of Legends), AndersOnFire (CS: GO) e MitchMan (Valorant), con la realizzazione di contenuti (ivi compresi dei video esclusivi) da offrire ogni mese al pubblico dell'app.