Samsung vs. Apple, è scontro diretto: Galaxy Z Fold 6 Lite arriverà insieme ad iPhone 16?

Nel 2024, Samsung potrebbe lanciare ben quattro smartphone pieghevoli: accanto ai tradizionali Galaxy Z Fold e Z Flip 6, infatti, dovrebbe esserci spazio per Galaxy Z Fold 6 Lite e Ultra. Inoltre, anche la finestra di lancio di alcuni foldable coreani verrà spostata: quest'anno, Samsung starebbe cercando uno scontro diretto con iPhone 16!

La notizia arriva da The Elec, che in un report conferma innanzitutto che il Galaxy Z Fold 6 Lite esiste davvero. Secondo quanto riportato dal sito web coreano, lo smartphone avrà un prezzo di partenza vicino a quello degli iPhone 16 - anche se non è chiaro se la fonte faccia riferimento al pricetag dei modelli base (tra i 700 e gli 800 Dollari sui principali mercati globali) o a quello delle varianti Pro (al di sopra dei 1.000 Dollari).

In ogni caso, sembra proprio che il Galaxy Z Fold 6 Lite sarà un competitor di iPhone 16, o almeno sarà pensato come tale: l'idea di Samsung sarebbe quella di lanciare il dispositivo in parallelo con la nuova generazione di Melafonini, spingendo su un marketing basato sul confronto diretto con i prossimi smartphone Apple. Secondo Samsung, infatti, gli utenti potrebbero essere spinti ad acquistare il Galaxy Z Fold 6 Lite di fronte ad uno smartphone "standard" di Apple con il medesimo prezzo del pieghevole.

Ciò, però, non significa che il Galaxy Unpacked di luglio sia saltato. Al contrario, Samsung terrà comunque un evento estivo, nel quale dovrebbe presentare Galaxy Ring, Galaxy Watch 7, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 e le varianti Ultra e Lite di quest'ultimo, ma questi ultimi due smartphone non verranno messi in vendita insieme alle versioni "standard" dei foldable di Suwon, che arriveranno ad agosto.

Al contrario, Galaxy Z Fold 6 Lite e Ultra usciranno a fine settembre o inizio ottobre, in parallelo con gli iPhone 16 (o un paio di settimane prima di questi ultimi). Si tratterà comunque di un lancio "sperimentale", specie per il modello a basso costo: Samsung infatti vorrebbe produrne sole 200-300mila unità, contro i due milioni e passa di Galaxy Z Fold 5 venduti nel primo trimestre dal lancio del device lo scorso anno.

