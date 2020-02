Samurai Jack Battle Through Time annunciato: in arrivo su PC, Xbox One, PS4 e Switch

Decisamente a sorpresa, i vertici di Adult Swim Games e Soleil hanno annunciato un nuovo videogame interamente dedicato alle avventure di Samurai Jack, pronto ad ritorno sulla scena.

Publisher e team di sviluppo hanno infatti presentato al pubblico Samurai Jack: Battle Through Time, svelando il progetto con un apposito reveal trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. In calce trovate invece alcuni primi screenshot. Il gioco approderà su molteplici piattaforme nel corso dell'estate di quest'anno: è infatti già stato confermato il supporto a PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Samurai Jack: Battle Through Time è un'avventura completamente inedita avente per protagonista lo stesso Samurai Jack, interpretato per l'occasione gli storici doppiatori della serie animata. Un Action/Platform che vedrà il giocatore impegnato a raggiungere il malvagio regno di Aku. Con uno stile cartoonesco, il titolo si ricollega direttamente al finale della serie e riporterà in scena alcuni storici avversari. Con oltre una decina di armi a nostra disposizione, dovremo viaggiare lungo lo spazio e il tempo per scoprire il nostro destino e salvare il genere umano. Grazie all'addestramento, potremo fare affidamento su di un set di abilità sbloccabili.



Cosa ve ne pare, siete curiosi di saperne di più sulle caratteristiche di Samurai Jack: Battle Through Time?