Samurai Jack Battle Through Time si mostra in un lungo video di gameplay

A distanza di qualche mese dall'annuncio di Samurai Jack Battle Through Time, il videogioco dedicato al celebre cartone animato andato in onda su Cartoon Network torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay.

Grazie al filmato in questione possiamo infatti osservare con attenzione ben 8 minuti di gioco, durante i quali possiamo ammirare fasi platform "2,5D" e combattimenti in aree in cui ci si può liberamente muovere.

Prima di lasciarvi al filmato, vi proponiamo di seguito i requisiti minimi e consigliati della versione PC del gioco, in arrivo su Steam:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 64bit

Processore: Intel Core i5 di terza Generazione

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti o AMD Radeon HD 7750

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con Windows

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Intel Core i7 di settima Generazione

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1080

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con Windows

Vi ricordiamo che il gioco arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel corso dell'estate 2020.