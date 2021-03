Samurai Shodown a 120fps su Xbox Series X|S con l'upgrade next-gen

Nonostante gli sviluppatori stessi di SNK avessero indicato una data più lontana per l'upgrade next-gen del suo picchiaduro, ecco che Samurai Shodown si è aggiornato in queste ore per accogliere una serie di migliorie tecniche su Xbox Series X|S.

Sebbene fosse previsto per il 16 marzo, l'upgrade next-gen di Samurai Shodwon per le console Microsoft è ora disponibile per il download. La patch, che richiederà uno spazio libero di 27GB sui vostri sistemi, introduce la possibilità di giocare a 120fps, così da raggiungere una fluidità di gioco senza precedenti per il picchiaduro su console. Attualmente non sembrano essere emerse informazioni specifiche riguardo ai potenziali cambiamenti apportati alla risoluzione del titolo, ma è possibile che SNK possa diffondere nuovi dettagli nel corso delle prossime ore.

La notizia lascia a bocca asciutta i possessori di PlayStation 5, in quanto la versione per console Sony non ha ricevuto alcun upgrade e rimane dunque ancorata alle limitazioni tecniche delle edizioni old gen. Staremo a vedere, anche in questo caso, se giungeranno novità da parte degli sviluppatori.

Oltre alle migliorie riguardanti Xbox Series X|S, la patch introduce la nuova meccanica del Guard Crash e va a ribilanciare diversi dei personaggi presenti all'interno del roster del fighting game.

Ricordiamo che Samurai Shodown è disponibile su PC, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, e PS5 e Xbox Series X|S in versione retrocompatibile. Per tutti gli approfondimenti sul picchiaduro di SNK vi rimandiamo alla nostra Recensione di Samurai Shodown.