Samurai Shodown accoglie nel roster anche Yashamaru: ecco il trailer d'esordio!

Si avvicina la release del nuovo Samurai Shodown, ed il roster dei combattenti confermati continua ad arricchirsi. Tra gli annunci più recenti troviamo l'agile e temibile Yashamaru.

Il team di sviluppo introduce il personaggio con queste parole: "Odia coloro che si approfittano dei deboli. Poichè suo padre è stato giustiziato per un crimine che non aveva commesso, disprezza lo shogunato Tokugawa più di qualsiasi altra cosa". Yashamaru si presenta come un combattente estremamente agile, in grado di compiere acrobazie a mezz'aria e sorprendere alle spalle i propri avversari. Potete osservarlo in azione nel trailer a lui dedicato, che trovate direttamente in apertura a questa news. Il lottatore va dunque ad unirsi al roster del nuovo Samurai Shodown, che conta al suo interno già numerosi avversari: recentemente, SKN ha ad esempio pubblicato i trailer di Genjuro e Haohmaru. Avete già un vostro personaggio preferito?

La pubblicazione di Samurai Shodown è attesa per la prossima estate: il picchiaduro esordirà infatti su Playstation 4 ed Xbox One il prossimo 25 giugno. Previste inoltre le versioni per PC e Nintendo Switch, il cui esordio sul mercato è tuttavia atteso per il trimestre finale del 2019. L'arrivo del titolo di SNK sul mercato sarà preceduto, almeno in Giappone, da una demo di Samurai Shodown per console.