Samurai Shodown: annunciato il Season Pass 3 con nuovi combattenti

Durante la Japan Fighting Game Publishers Roundtable andata in onda questa notte c'è stato spazio anche per SNK Corporation, che è intervenuta annunciando l'arrivo della terza stagione di contenuti (Season Pass 3) per Samurai Shodown.

Ci piacerebbe fornirvi maggiori informazioni al riguardo, ma la verità è che la compagnia giapponese non ha svelato null'altro. Basandoci sulla storia del titolo, in ogni caso, possiamo dare per certo l'arrivo di nuovi lottatori. I primi due Season Pass, venduti a 19,99 euro l'uno, hanno aggiunto quattro combattenti a testa, per un totale di otto. Dal Season Pass tre ci aspettiamo una selezione di nuovi lottatori e vecchie conoscenze, e magari anche un crossover come accaduto con The Warden arrivato da For Honor e Gongsun Li da Honor of Kings (aggiunta gratuitamente).

Ne sapremo di più prossimamente. Intanto, vi ricordiamo che Samurai Shodown può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Epic Games Store e Google Stadia. Se volete saperne di più sul picchiaduro di SNK, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Samurai Shodown.