Samurai Shodown approda anche su Steam con un nuovo personaggio

A quasi due anni di distanza dal suo originale debutto su PlayStation 4 e Xbox One, l'ultimo capitolo di Samurai Shodown si appresta a debuttare anche su Steam il prossimo 14 giugno. In precedenza il picchiaduro firmato SNK era già arrivato su PC come esclusiva Epic Games Store.

La nuova versione del capitolo reboot della serie arriva inoltre con un'altra interessante novità: un nuovo personaggio giocabile, Shiro Tokisada Amakusa, terzo guerriero incluso nel Season Pass 3 dedicato al gioco e che ha già visto l'arrivo di Cham Cham e Hibiki Takane nel roster. Amakusa è un nome già ben noto ai fan di lunga data dello storico Picchiaduro all'arma bianca: è infatti apparso per la prima volta nel capostipite della serie, divenendo personaggio giocabile nelle versioni SNES e Mega Drive di quel primissimo capitolo. In seguito è apparso in quasi tutti i capitoli principali, sia nelle vesti di boss che di lottatore selezionabile.

Ricordiamo che il Season Pass 3 di Samurai Shodown prevede l'arrivo di un ulteriore lottatore durante l'estate e si tratterà di una guest star proveniente da Guilty Gear. Se volete approfondire le vostre conoscenze ecco a voi la nostra recensione di Samurai Shodown. In aggiunta, Samurai Shodown va a 120fps su Xbox Series X/S, raggiungendo così il massimo della forma sulla console next-gen di Microsoft.