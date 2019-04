Samurai Shodown arriva in estate su PS4 e Xbox One, annunciate le date d'uscita

Gli sviluppatori di SNK hanno annunciato le varie date d'uscita delle diverse edizioni di Samurai Shodown: il gioco arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 27 Giugno in Giappone, mentre una versione arcade sarà lanciata nel corso dell'estate.

I giocatori su Nintendo Switch e PC invece dovranno pazientare un po', visto che le rispettive versioni sono in arrivo questo inverno. Sono stati svelati anche i prezzi delle varie edizioni, al momento però solamente in yen, per cui non sappiamo se al cambio saranno effettuate delle variazioni.

In ogni caso, Samurai Shodown sarà disponibile in versione sia fisica che digitale al costo di 7200 yen, quindi circa 58 euro, mentre ci sarà anche una Digital Deluxe che include il season pass, al prezzo di 9000 yen (72 euro).

Per chi preordina il gioco sono anche previsti dei bonus, come due costumi Retro 3D di Haohmary e Nakoruru, e acquistando il Deluxe Pack su PlayStation Store o Microsoft Store prima del 16 Luglio, il gioco sarà venduto con il 10% di sconto.

Inoltre sarà disponibile una super edizione speciale, venduta in esclusiva sull'SNK Online Shop, che include una custodia in stile NeoGeo, un art book e un disegno originale illustrato da Yumi Saji.

SNK ne ha infine approfittato per mostrare i tre nuovi personaggi principali del gioco: Darli Dagger, Wu-Ruixiang e Yashamaru Kurama, che potete vedere nelle foto e video in calce alla news. Negli scorsi giorni era invece stato mostrato un lungo video di gameplay di Samurai Shodown.