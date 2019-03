Samurai Shodown arriva a giugno, video con 44 minuti di gameplay

Gematsu ha avuto modo di provare in anteprima Samurai Shodown e per l'occasione propone non solo una lunga intervista al team di sviluppo ma anche un video gameplay del gioco della durata di 44 minuti, registrato su PlayStation 4 PRO.

In apertura trovate il trailer di Samurai Shodown del PAX East 2019 e la lunga sequenza di gameplay che permette di dare uno sguardo allo Story Mode ed ad alcuni match come Galford vs. Charlotte, Genjuro vs. Jubei, Galford vs. Earthquake, Nakoruru vs. Jubei, Haohmaru vs. Genjuro e Nakoruru vs. Earthquake.

Samurai Shodown (questo il titolo ufficiale) sarà disponibile a giugno su PlayStation 4 e Xbox One in contemporanea mondiale e arriverà tra fine estate e inizio autunno su Nintendo Switch, in seguito anche su PC. Il gioco godrà di audio in giapponese e sottotitoli in varie lingue tra cui inglese, cinese, coreano, francese, tedesco, italiano, spagnolo e portoghese.

La storia sarà ambientata tra le vicende narrate in Samurai Showdown V ed il gioco originale, SNK ha promesso un roster composto da sedici lottatori, tra cui tre personaggi inediti e tredici classici, ulteriori combattenti verranno resi disponibili in futuro tramite DLC.