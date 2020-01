Samurai Shodown arriva su Nintendo Switch a Febbraio

Dopo il rinvio e poi l'annuncio della finestra di lancio di Samurai Shodown su Nintendo Switch anche per l'Occidente, è arrivata finalmente la data d'uscita ufficiale del gioco, svelata direttamente da Nintendo sulla pagina prodotto del titolo di SNK.

Samurai Shodown sarà dunque disponibile anche nel nostro paese a partire dal 25 Febbraio. I preordini della versione Siwtch includono anche un port del gioco del 1999 per Neo Geo Pocket, Samurai Shodown! 2.

Il titolo originale è invece stato diffuso già su Xbox One e PlayStation 4 a Giugno 2019, e su Stadia a Novembre 2019, al suo lancio. In Giappone la versione Nintendo Switch è già uscita il mese scorso, ed arriverà poi anche una versione PC, anche se non si conoscono ancora molti dettagli per quanto riguarda la data d'uscita.

Il primo gioco della saga storica invece risale all'ormai lontano 1993, e la storia di Samurai Shodown è ambientata un anno prima proprio del primo capitolo. Tra le novità più interessanti del gioco c'è sicuramente il fatto che la CPU è in grado di imparare le azioni e i movimenti del giocatore per creare dei personaggi "fantasma".

Se volete approfondire ulteriormente sul gioco inoltre, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Samurai Shodown.