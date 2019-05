Samurai Shodown: in arrivo una demo in Giappone su PS4 e Xbox One

In attesa della release ufficiale, i fan di Samurai Shodown potranno finalmente mettere le mani in anteprima sul gioco. Beh, perlomeno i fan giapponesi, visto che SNK ha annunciato l'arrivo a brevissimo di una demo del videogame in Giappone e in Asia.

L'accesso è riservato ai possessori di PlayStation 4, ma soltanto a quelli abbonati al servizio PlayStation Plus, e agli utenti Xbox One, e sarà disponibile dal 31 Maggio fino al 20 Giugno.

La versione di prova includerà i personaggi giocabili di Yashamaru Kuruma, Haohmaru e Naokoru, e le modalità presenti saranno Training Mode, VS Mode e Tutorial Mode. Come intuibile dai nomi, Training e Tutorial serviranno per farci capire un po' il funzionamento del gioco ed il gameplay in generale, per poi mazzuolarci senza pietà nella VS Mode.

La data d'uscita di Samurai Shodown è fissata per il 25 Giugno su PlayStation 4 e Xbox One (due giorni prima dell'uscita in Giappone e Asia), mentre per le versioni PC e Nintendo Switch ci sarà da aspettare un po' di più, visto che arriveranno nell'ultimo trimestre del 2019.

Per approfondire ulteriormente sul gioco, potete dare un'occhiata agli ultimi due trailer di Samurai Shodown diffusi nei giorni scorsi da SNK. Che ne pensate? Cosa vi aspettate dal gioco?