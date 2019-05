Samurai Shodown: Charlotte si mostra in azione nel nuovo trailer del gioco

Dopo la pubblicazione del trailer dedicato a Nakoruru, il team di sviluppo di Samurai Shodown presenta al pubblico un ulteriore membro del roster di combattenti.

Si tratta di Charlotte, bionda spadaccina di azzurro vestita, pronta a fronteggiare i propri avversari in occasione dell'esordio del nuovo capitolo di Samurai Shodown. La combattente predilige il combattimento all'arma bianca e non esita a realizzare efficaci combo grazie a fluidi movimenti di lama. Potete vederla in azione grazie all'apposito trailer di presentazione del personaggio pubblicato da SNK. Come di consueto, il video è disponibile direttamente in apertura a questa news: buona visione! Siete felici di questa aggiunta nel roster? Oltre a Charlotte e Nakoruru, il nuovo Samurai Shodown includerà Darli Dagger, altro membro femminile del cast di lottatori.



Come ribadito anche in coda al trailer dedicato a Charlotte, vi ricordiamo che il picchiaduro debutterà in Giappone nel corso del giugno di quest'anno, su Playstation 4 ed Xbox One. Tra le piattaforme supportate figurano anche PC e Nintendo Switch, i cui utenti dovranno tuttavia pazientare un po' più a lungo. Su quest'ultime, infatti, la pubblicazione di Samurai Shodown è attesa nel corso dell'inverno 2019. Per ingannare l'attesa, potete dare uno sguardo ad un corposo video gameplay di Samurai Shodown, dalla durata di circa quaranta minuti.