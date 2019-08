Samurai Shodown per Switch: un trailer svela la data di lancio in Giappone

Dopo essere sbarcato su console PlayStation 4 e Xbox One, Samurai Shodown, l'apprezzato picchiaduro sviluppato da SNK, si prepara a fare il debutto anche su Nintendo Switch, quantomeno in territorio asiatico.

La software house ha annunciato con un trailer, riportato in apertura di notizia, che Samurai Shodown in versione Nintendo Switch sarà disponibile in Giappone a partire dal 12 novembre 2019. Sfortunatamente non è stata ancora comunicata la data di uscita in Europa e Nord America, e non ci resta dunque che continuare ad attendere pazientemente nuove comunicazioni da parte degli sviluppatori.

Intanto potete gustarvi il nuovo filmato pubblicato da SNK, all'interno del quale vengono mostrati i principali lottatori del picchiaduro, che qui fanno sfoggio dei propri moveset e delle abilità speciali con cui è possibile cogliere di sorpresa gli avversari.

Lasciandovi alla visione del nuovo trailer, vi ricordiamo che Samurai Shodown è disponibile ora su PlayStation 4 e Xbox One, ed arriverà in Giappone su Switch il 12 novembre. Il titolo verrà lanciato in futuro anche su PC, come confermato in passato da SNK, ma al momento non abbiamo informazioni più dettagliate riguardo a questa ulteriore edizione del gioco. Per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di consultare la nostra Recensione di Samurai Shodown.