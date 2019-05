Samurai Shodown: due nuovi trailer presentano Genjuro e Haohmaru

SNK ha recentemente pubblicato un nuovo gameplay trailer di Samurai Shodown, con il quale è stata finalmente annunciata la data di lancio del nuovo picchiaduro.

Ma non è l'unica novità sul titolo emersa di recente: il team di sviluppo di Samurai Shodown ha infatti deciso di presentare al pubblico due membri del roster di gioco. Entrambi sono stati introdotti con un apposito trailer, che potete visionare in apertura ed in calce a questa news. Protagonista del primo è Genjuro, possente combattente pronto a far fronte ai propri avversari facendo ricorso a tutte le proprie forze. Il secondo filmato ci introduce invece Haohmaru, altro provetto spadaccino sempre pronto ad accogliere la sfida di un degno avversario. Cosa ve ne pare di questi due combattenti, vi piace il loro stile di lotta?



Vi ricordiamo che a questi ultimi si affiancano ulteriori lottatori, tra cui anche l'agile spadaccina Charlotte, anch'essa introdotta al pubblico tramite un apposito trailer di Charlotte di Samurai Shodown. Il nuovo picchiaduro, assente dal mercato videoludico da ormai circa un decennio è dunque pronto a fare il proprio atteso ritorno. L'appuntamento è per il 25 giugno su Playstation 4 ed Xbox One. Gli utenti PC e Nintendo Switch dovranno invece attendere sino all'autunno.