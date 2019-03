Samurai Shodown NeoGeo Collection annunciato per PS4, Xbox One, Switch e PC

Nel corso di un panel tenutosi al PAX East 2019 di Boston, SNK ha annunciato Samurai Shodown NeoGeo Collection per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Il lancio è previsto nel corso del prossimo autunno.

La raccolta comprenderà ben sei capitoli della serie di picchiaduro, con tanto di modalità online sviluppata per l'occasione dal team Digital Eclipse. A seguire la lista completa dei titoli inclusi:

Samurai Shodown

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III: Blades of Blood

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Samurai Shodown V

Samurai Shodown V Special

Purtroppo, la compagnia giapponese non ha pubblicato filmati di gioco, e per il momento dobbiamo necessariamente accontentarci di una slide proiettata durante l'evento nella quale s'intravedono il menu principale e la schermata di selezione dei personaggi (la trovata in calce).

Ne approfittiamo per ricordarvi che la serie Samurai Shodown tornerà a giugno su PlayStation 4 e Xbox One con un episodio nuovo di zecca. A fine anno approderà anche su Nintendo Switch e successivamente, in una data non ancora annunciata, su PC. Il roster sarà composto da ben 16 lottatori, tra cui tre inediti.