Samurai Shodown NeoGeo Collection arriva a giugno, gratis su Epic Games Store

SNK e Digital Eclipse hanno annunciato le date di uscita di Samurai Shodown NeoGeo Collection per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, la raccolta sarà disponibile dal prossimo mese e per i giocatori PC c'è una bella notizia...

Samurai Shodown NeoGeo Collection uscirà l'11 giugno su Epic Games Store e arriverà il 18 dello stesso mese su Steam, infine dal 28 luglio sarà disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La bella notizia è che il gioco sarà completamente gratuito su Epic Games Store dall'11 al 18 giugno, una volta riscattato resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limiti di alcun tipo.

La raccolta include l'originale Samurai Shodown del 1993 ed i sequel Samurai Shodown II (1994), Samurai Shodown III (1995), Samurai Shodown IV Amakusa's Revenge (1996), Samurai Shodown V (2003), Samurai Shodown V Special (2004), oltre al mai pubblicato Samurai Shodown V Perfect.

Confermato il supporto per il multiplayer online e la presenza di una modalità museo con interviste, dietro le quinte dello sviluppo e sopratutto le colonne sonore originali di tutti i giochi. Un pacchetto davvero ricco per i fan di Samurai Shodown, da non sottovalutare la possibilità di scaricarlo a costo zero su PC per una intera settimana.