Samurai Shodown NeoGeo Collection ha una finestra di lancio

Sull'ultimo numero di Weekly Famitsu è stato annunciato che Samurai Shodown NeoGeo Collection uscirà in Giappone durante l'inverno nei formati PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows.

Annunciata a marzo durante il PAX East, la raccolta arriverà anche in Occidente nel corso del 2020 sulle stesse piattaforme, con l'aggiunta delle console della famiglia Xbox One. Digital Eclipse si sta occupando della collection, che include sei giochi della serie con supporto per il multiplayer online:

Samurai Shodown

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III Blades of Blood

Samurai Shodown IV Amakusa’s Revenge

Samurai Shodown V

Samurai Showdown V Special

Oltre ai singoli giochi saranno presenti anche una modalità Museo con artwork e bozzetti originali e una modalità Sound Player per ascoltare liberamente tutti i brani delle colonne sonore. Indubbiamente un bel ritorno per la serie, il reboot di Samurai Shodown uscito a inizio estate ha riscosso un discreto successo e SNK sembra intenzionata a continuare a portare avanti il brand, così come accaduto per The King of Fighters, con KOF XV già annunciato e in arrivo tra il 2020 e il 2021.