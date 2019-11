Samurai Shodown per Nintendo Switch ritarda in Occidente

Athlon Games e SNK hanno annunciato che la versione Nintendo Switch di Samurai Shodown non uscirà entro la fine dell'anno in Occidente come inizialmente annunciato, il gioco arriverà in Europa e Nord America solamente nel primo trimestre del 2020.

I motivi alla base del ritardo non sono stati resi noti, in Giappone il gioco uscirà regolarmente il 12 dicembre, rispettando così la finestra di lancio annunciata in precedenza. Il publisher ha confermato che tutti coloro che effettueranno il preorder in Occidente riceveranno un codice per scaricare Samurai Shodown! 2, uscito su Neo Geo Pocket nel 1999 e ora riproposto con supporto per le modalità handheld e tabletop.

Samurai Shodown è stato lanciato il 25 giugno scorso su PC e PlayStation 4, la versione per Google Stadia è disponibile da oggi, scaricabile gratis (insieme a Destiny 2 The Collection) da tutti gli abbonati al servizio Stadia PRO.