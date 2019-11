Samurai Shodown: un nuovo trailer per la versione Nintendo Switch

Samurai Shodown, il picchiaduro sviluppato da SNK, sta per aggiungersi alla lista di titoli analoghi presenti su Nintendo Switch. Gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer per la versione giapponese del gioco che mostra il buon lavoro svolto sul porting.

Samurai Shodown, come si vede nel trailer, girerà infatti a 60 fotogrammi al secondo, rassicurando gli appassionati sulla qualità tecniche del titolo e sulla mancanza di compromessi nella versione per la console della grande N. Per i giochi di combattimento, stabilità e fluidità sono elementi fondamentali e nonostante Shodown sia un titolo con un gameplay leggermente più lento rispetto a quello di Dragonball Z FighterZ e simili, la grande punibilità del gioco richiede la massima precisione possibile. Il trailer mostra anche il bonus incluso con il pre-order, ovvero un gioco Neo Geo Pocket Color (speriamo di non doverlo giocare alle dimensioni proposte dal video!).

Samurai Shodown è già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One e debutterà su Nintendo Switch, per il mercato giapponese, il prossimo 12 dicembre. Purtroppo al momento non è stata annunciata la data di uscita sul mercato occidentale.