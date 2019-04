Samurai Shodown presenta Nakoruru: Trailer d'esordio per la combattente!

Dopo la condivisone con il pubblico di nuove informazioni volte alla presentazione di Darli Dagger, il Team di Sviluppo di Samurai Shodown presenta una nova lottatrice.

Si tratta di Nakoruru, agile combattente al cui fianco troviamo un fedele falco. Un nuovo membro si aggiunge così al roster di Samurai Shodown, mostrandosi in azione in Trailer interamente dedicato. Grazie a quest'ultimo, Giocatori e Giocatrici possono farsi una prima idea in merito allo stile di lotta della ragazza, definita dal Team "giovane, agile e letale"! Interessante la presenza di mosse in cui Nakoruru e il suo falco collaborano durante il combattimento contro temibili avversari. Come di consueto, trovate il Trailer direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!

Vi ricordiamo inoltre che il picchiaduro farà il proprio debutto in Giappone nel corso di quest'anno. Il team di SNK ha annunciato recentemente le date di uscita di Samurai Shodown in Giappone. Quest'ultimo sarà infatti disponibile, nella versione Playstation 4 ed Xbox One, a partire dall'estate 2019. Medesima finestra di lancio è ad ora prevista per il territorio europeo. Leggermente più lunghi i tempi previsti per il lancio delle versioni Nintendo Switch e PC, che saranno invece disponibile a partire dall'inverno di quest'anno.