Samurai Shodown in regalo per gli abbonati Netflix: disponibile gratis su iOS e Android

A distanza di 4 anni dal suo originale esordio sul mercato, continuano ad arrivare nuove versioni di Samurai Shodown, apprezzato picchiaduro SNK nonché reboot della sua iconica serie di appartenenza. L'opera sbarca ora su disponibili mobile iOS e Android, cortesia di Netflix.

Attraverso un apposito trailer di lancio è possibile vedere in azione l'edizione mobile dell'ultimo Samurai Shodown, che si presenta in ottima forma anche in questa nuova veste. E pur trattandosi di un gioco per mobile, l'opera SNK non sembra aver perso il proprio smalto in ambito contenutistico, presentandosi molto vicino a quanto visto sulle piattaforme maggiori negli corsi anni: la versione per dispositivi iOS e Android offre ad esempio 27 personaggi giocabili così come il pieno supporto al multiplayer online.

Samurai Shodown per sistemi mobile è inoltre disponibile gratis per tutti gli abbonati a Netflix, che potranno così scaricare il gioco completo senza alcun costo aggiuntivo e godersi in questo modo l'intrigante picchiaduro all'arma bianca pubblicato per la prima volta nel giugno del 2019 su PlayStation 4 e Xbox One, per poi sbarcare anche su Nintendo Switch e PC. La versione per sistemi mobile segue l'edizione Steam di Samurai Shodown, pubblicata nel 2021 ed arrivata assieme ad un nuovo personaggio.