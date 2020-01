Samurai Shodown: SNK ha svelato i personaggi DLC per la seconda stagione

Il reboot di Samurai Shodown si arricchisce di nuovi contenuti. SNK ha infatti rivelato tre dei quattro personaggi che andranno a comporre il prossimo DLC per la seconda stagione: stiamo parlando di Mina, Sogetsu e Iroha.

I nuovi personaggi svelati da SNK sono in realtà dei volti noti per gli amanti della serie. Mina è comparsa per la prima volta in Samurai Shodown V e torna alla ribalta dopo essere stata uno dei personaggi più amati del capitolo. Sogetsu invece ha fatto il suo debutto con Samurai Shodown IV, accompagnato dal potere dell'acqua. Infine Iroha, già vista in Samurai Shodown VI, che usa due spada a farfalla per abbattere brutalmente i nemici.

Tutti i contenuti del DLC, incluso il personaggio misterioso, saranno disponibili a partire da febbraio. I giocatori di Samurai Shodown che attendono la versione per Nintendo Switch, potranno scaricare i contenuti aggiuntivi il giorno stesso della pubblicazione del gioco, prevista per il 25 febbraio. Chi ha effettuato il pre-order potrà accedere anche al porting di SamSho 2 per Neo-Geo Pocket Color.

Prima di lasciarvi al trailer di presentazione dei nuovi personaggi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Samurai Shodown.