Samurai Shodown e Super Mario Maker 2 tra le live della settimana su Twitch

Ha inizio una nuova settimana sul canale Twitch di Everyeye, ricca di impegni ed appuntamenti ai quali non potete mancare. Si parte già oggi, dalle ore 15, quando parleremo di God of War, con un bell'approfondimento sulla sua narrazione ed una discussione sul finale del capolavoro di Sony Santa Monica.

Alle 17 poi una bella live su Daymare 1998 non ce la leva nessuno per continuare la giornata al meglio. Domani mattina torna il nostro Q&A, con la redazione di Everyeye.it che risponderà a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogame, mentre gli altri appuntamenti riguarderanno Samurai Shodown, Apex Legends e Destiny 2.

Mercoledì tutti svegli presto (vabbè, le 10 sono un orario accettabile, suvvia!) per una bella Colazione con Everyeye, mentre nel pomeriggio e poi la sera si prosegue con Monster Hunter World e Wolfenstein, con l'appuntamento My Generation Live.

Giovedì tocca invece a Super Mario Maker 2: costruttori di livelli, unitevi, e parliamo del gioco nella nostra live.

Venerdì torna il nostro appuntamento con il Q&A Deluxe, ossia ben due ore di domande e risposte, e con 7 Giorni - Il Rotocalco Videoludico. Si chiude poi sabato con delle sane mazzate in compagnia di Mortal Kombat 11.

Ricapitolando:



Lunedì 1 luglio

Ore 15:00 - God of War: Approfondimento su Narrazione e discussione sul Finale

Ore 17:00 - Daymare 1998

Martedì 2 luglio

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Samurai Showdown

Ore 19:00 - Apex: Legends feat. il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Mercoledì 3 luglio

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17: Monster Hunter World

Ore 21: My Generation Live: Wolfenstein

Giovedì 4 luglio

Ore 17:00 - Super Mario Maker 2

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Venerdì 5 luglio

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Sea of Solitude

Ore 20:00 - 7 Giorni - Il Rotocalco Videoludico

Ore 21:00 - DA DEFINIRE

Sabato 6 luglio

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 feat SchiacciSempre

Ricordiamo che tutte le nostre live le potete seguire in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, o in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand.