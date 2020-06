Samurai Shodown: Warden di For Honor è il nuovo personaggio disponibile da oggi

Il dodicesimo titolo del franchise Samurai Shodown, famoso picchiaduro della SNK, sta per ricevere un nuovo personaggio sotto forma di DLC come parte del Season Pass 2. La new entry arriva direttamente da For Honor di Ubisoft.

Il nuovo combattente sarà Warden, parte della fazione dei Cavalieri. Dotato di un buon equilibrio in termini di attacco e difesa, il personaggio indossa un'armatura a piastre, una cotta di maglia e un corpetto di cuoio. La sua arma è uno spadone a due mani, considerata lo strumento di morte preferito dei Guardiani della Legione di Ferro.

Il personaggio è stato presentato direttamente durante il New Game+ Expo, dove recentemente è stato annunciato Bloodstained Curse of the Moon 2. Warden, così come nel gioco Ubisoft, all'interno di Samurai Shodown avrà alcune combinazione di mosse semplici ma devastanti. Il cavaliere, inoltre, potrà ordinare anche un attacco da parte di una catapulta.

L'esponente dei Guardiani della Legione di Ferro è disponibile da oggi (24 giugno) singolarmente a un costo di 5,99 euro. Tuttavia, sarà possibile ottenere l'intero pacchetto di personaggi del Season Pass 2 al prezzo di 19,99 euro, così da ottenere anche il cavaliere e gli altri combattenti in arrivo e usciti precedentemente tra cui Mina Majikina, Sogetsu Kazama e Iroha. Recentemente Samurai Shodown è approdato anche su Nintendo Switch, dopo essere uscito su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, il DLC è scaricabile su tutte le piattaforme citate.