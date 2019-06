Samurai Shodown: Wu Ruixiang, Kyoshiro, Hanzo e altri si presentano in trailer!

Continua ad ampliarsi il roster di combattenti che risponderanno alla chiamata del nuovo Samurai Shodown. Nel corso degli ultimi giorni, il team di sviluppo ha infatti presentato diversi nuovi personaggi.

Presentati ognuno con un filmato dedicato, questi ultimi sono piuttosto numerosi. Tra questi possiamo infatti trovare:

Jubei : presentato come un "uomo d'onore", armato di ben due lame, non esita a dar sfoggio della propria rapidità e precisione nell'arte del combattimento;

: presentato come un "uomo d'onore", armato di ben due lame, non esita a dar sfoggio della propria rapidità e precisione nell'arte del combattimento; Earthquake : lottatore dalla stazza possente, rappresenta una minaccia significativa per i propri avversari, che rischiano di cedere il passo ai suoi pesanti attacchi;

: lottatore dalla stazza possente, rappresenta una minaccia significativa per i propri avversari, che rischiano di cedere il passo ai suoi pesanti attacchi; Hanzo : lottatore che sposa lo stile dei Ninja, è in grado di sorprendere il nemico con mosse ed attacchi inattesi;

: lottatore che sposa lo stile dei Ninja, è in grado di sorprendere il nemico con mosse ed attacchi inattesi; Kyoshiro : fluido ed agile nei movimenti, il suo stile di combattimento sembra ricordare quasi una danza;

: fluido ed agile nei movimenti, il suo stile di combattimento sembra ricordare quasi una danza; Wu Ruixiang: anche la lottatrice, armata del proprio scudo, è pronta ad esordire nel roster;

Tutti i cinque personaggi sono stati presentati dal team di sviluppo in maniera dettagliata, grazie alla pubblicazione di diversi. Potete trovarli direttamente in apertura ed in calce a questa news: buona visione! Il roster del picchiaduro, dopo la pubblicazione del trailer di Yashamaru e del trailer di Genjuro , si espande dunque ulteriormente: avete già un vostro personale lottatore o lottatrice preferito?