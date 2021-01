Samurai Showdown: in arrivo l'aggiornamento next-gen per Xbox Series X|S, ecco il trailer

L'ultimo capitolo dello storico franchise di Samurai Shodown, celebre picchiaduro targato SNK, riceverà presto un aggiornamento next-gen per sfruttare appieno la potenza delle nuove console di Redmond, Xbox Series X e S.

L'update next-gen sarà accompagnato da un netto miglioramento grafico con movimenti più fluidi e prestazioni stabili, portando il framerate fino a 120 fps. Grazie allo Smart Delivery di Xbox Series X|S i giocatori che possiedono Samurai Showdown in versione Xbox One potranno godere gratuitamente della nuova versione. Inoltre, tutti i DLC e gli acquisti in-game saranno automaticamente trasferiti in attesa della terza stagione in arrivo il prossimo febbraio.

Per coloro che vogliono acquistare il picchiaduro in versione fisica, SNK ha preparato una nuova edizione di Samurai Showdown al momento in uscita solo sul mercato americano. L'edizione speciale includerà la prima stagione (compresi quattro personaggi e una skin) e ovviamente l'update next-gen.

Prima di lasciarvi al trailer di presentazione vi ricordiamo che l'aggiornamento next-gen per Samurai Showdown arriverà su Xbox Series X|S il 16 marzo del 2021. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Samurai Showdown.