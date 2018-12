Samurai Warriors 4 DX annunciato per Nintendo Switch e PS4

Koei Tecmo Japan ha annunciato Samurai Warriors 4 DX per PlayStation 4 e Nintendo Switch, versione aggiornata del titolo omonimo che si presenta come una Complete Edition ricchissima di contenuti aggiuntivi.

Oltre al gioco originale, Samurai Warriors 4 DX presenterà 150 DLC tra cui costumi, armi, musiche di sottofondo e nuove missioni, inoltre il publisher pubblicherà anche Samurai Warriors 4 DX 15th Anniversary Box, special edition che include un artbook da 64 pagine a colori, CD con la colonna sonora, quattro DVD e 144 cartoline.

Samurai Warriors 4 DX uscirà in Giappone il 14 marzo 2019 in versione Standard e 5th Anniversary Box, nei formati PS4, PS4 Pro e Nintendo Switch, nessuna conferma al momento riguardo il possibile arrivo del gioco in Occidente.