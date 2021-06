Samurai Warriors 5: azione frenetica e mosse speciali nel final trailer

L'uscita di Samurai Warriors 5 si sta avvicinando sempre di più, motivo per cui Koei Tecmo ha diffuso il final trailer del nuovo capitolo della sua serie musou, atteso su PS4, Xbox One e Switch per il 24 giugno in Giappone e il 27 luglio in occidente (con debutto su PC nello stesso giorno).

Il nuovo filmato, della durata di due minuti e poco più, è del tutto incentrato sull'azione frenetica che caratterizzerà il titolo, con un focus in particolare sulle mosse finali di ciascun personaggio, i Musou Frenzy Attacks tanto spettacolari da vedere quanto devastanti in battaglia essendo capaci di eliminare nemici in grandi quantità nel giro di pochi secondi.

Per il resto il musou firmato Koei Tecmo si prospetta molto ricco di contenuti sin dal lancio, con 27 guerrieri giocabili e un gran numero di battaglia da affrontare. Il tutto senza dimenticare che il Season Pass di Samurai Warriors 5 amplierà ulteriormente l'offerta del titolo aggiungendo nuove armi, musiche, scenari e molto altro ancora. Per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra intervista a Hisashi Koinoma, producer di Samurai Warriors 5: tra le altre cose ha confermato che per il momento non sono previsti upgrade per PS5 e Xbox Series X/S, sebbene ovviamente il gioco sarà compatibile con le console next-gen grazie alla retrocompatibilità.