Samurai Warriors 5: la demo gratis è disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Switch

In attesa del giorno di lancio ufficiale, Koei-Tecmo ha pubblicato su PC e console la demo gratuita di Samurai Warriors 5, il nuovo capitolo della serie musou hack 'n' slash.

Prima di mettere mano alla versione definitiva del gioco, abbiamo dunque l'occasione di saggiare le caratteristiche fondamentali della produzione. La demo di Samurai Warriors 5 consente ai giocatori di affrontare due stage della storia principale e di combattere nei panni di cinque eroi differenti. Inoltre, tutti i progressi ottenuti in questa versione di prova potranno essere trasferiti nel gioco completo, in caso decidiate di acquistarlo in seguito. La demo è disponibile per il download immediato sugli store PlayStation, Xbox, Switch e su PC via Steam.

Come tradizionalmente accade nella serie e nel genere musou, i giocatori di Samurai Warriors 5 potranno prendere vestire i panni di un guerriero dalle straordinarie abilità in grado di annientare orde di nemici tramite l'utilizzo di abilità e mosse devastanti. Il gioco sarà ambientato durante gli eventi dell'era Sengoku giapponese, di cui potete approfondire le vostre conoscenze grazie alla nostra intervista al producer Hisashi Koinuma. Ricordiamo che Samurai Warriors 5 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One PS4 e Nintendo Switch a partire dal 27 luglio.