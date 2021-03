Samurai Warriors 5: Koei Tecmo annuncia il Season Pass e altri cinque personaggi

Tramite un livestream Koei Tecmo ha svelato ulteriori dettagli su Samurai Warriors 5, confermando che il suo prossimo Musou godrà di un Season Pass e di una Digital Deluxe Edition. In aggiunta, sono stati mostrati altri cinque personaggi giocabili, che alternano volti noti a new entry.

Nello specifico, i nuovi personaggi sono Sena, Shikanosuke Yamanaka e Kazuuji Nakamura, mentre tra i ritorni dal passato della serie troviamo Hanbei Takenaka e Kanbei Kuroda. In termini di personaggi, Samurai Warriors 5 includerà un totale di 27 guerrieri, dei quali al momento ne sono stati mostrati 19. Sempre tra i volti noti, gli sviluppatori hanno già confermato la presenza di protagonisti amati dai fan quali Oichi e Tadakatsu Honda.

Per quanto riguarda il Season Pass di Samurai Warriors 5, esso si presenta assai ricco: i giocatori che lo acquisteranno avranno uno sconto su tutti i futuri DLC, oltre ad altri bonus esclusivi. Saranno inclusi sei scenari aggiuntivi, sei set di musiche, cinque set di armi aggiuntive e sei cavalli extra. Come contenuti bonus gli acquirenti riceveranno denaro in più per acquistare nuove armi, oltre ad oggetti utili per potenziare i personaggi. Resta ovviamente disponibile la possibilità di poter acquistare tutti i singoli contenuti separatamente. Per chi andrà di Digital Deluxe Edition, assieme al Season Pass avrà accesso a ulteriori armi bonus, oltre a un cavallo aggiuntivo e un set di gemme.

Samurai Warriors 5 è stato annunciato durante il Nintendo Direct di febbraio 2021, e arriverà su Switch, PS4, Xbox One e PC il prossimo luglio.