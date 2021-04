Samurai Warriors 5: personaggi inediti e tante varianti nel nuovo trailer di Koei Tecmo

A pochi mesi dall'uscita di Samurai Warriors 5 il publisher Koei Tecmo e gli sviluppatori di Omega Force hanno pubblicato un nuovo trailer che svela alcuni dei personaggi che faranno parte del vastissimo roster del musou.

In particolare il nuovo filmato mette in mostra quattro nuovi guerrieri e alcune varianti di personaggi già noti ai fan della saga, con tanto di dettagli approfonditi per ogni protagonista. Tra i combattenti inediti spiccano Sandayu Momochi, capo degli Iga Ninjas, il misterioso spadaccino Hattori Hanzo, il mercenario Magoichi Saika e il samurai dotato di grandi abilità che prende il nome di Yasuke, al servizio di Nobunaga.

Il video continua poi svelando alcune varianti inedite di personaggi già conosciuti come la versione "The Demon King" di Nobunaga Oda, nonché porzioni interessanti di gameplay ed elementi importanti della storia che caratterizzerà il quinto capitolo della celebre serie. In precedenza Koei Tecmo aveva pubblicato un altro trailer dedicato ad altri cinque personaggi e al season pass del gioco.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Samurai Warriors 5 uscirà il prossimo 27 luglio per PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e per le console next-gen Xbox Series X/S e PlayStation 5.