Samurai Warriors 5 presentato ufficialmente, arriverà su Switch nell'estate 2021

Andando a dare conferma delle informazioni contenute all'interno del leak che ha fatto da preambolo all'inizio dell'evento Direct, Nintendo ha presentato ufficialmente Samurai Warriors 5, il nuovo capitolo della serie musou sviluppata da Koei-Tecmo.

A giudicare dal primo spettacolare trailer che potete ammirare in cima alla notizia, Samurai Warriors 5 (Sengoku Musou 5 in Giappone) non sembra discostarsi troppo dai classici stilemi della serie spin-off di Dynasty Warriors. Come al solito i giocatori potranno vestire i panni di un super guerriero estremamente abile, capace di affrontare e annientare orde di centinaia di nemici con colpi devastanti e mosse speciali. Anche questo capitolo, inoltre, sarà ambientato durante gli eventi storici dell'era Sengoku giapponese.

Come evidenziato in chiusura del filmato, Samurai Warriors 5 sarà pubblicato su Nintendo Switch nel corso dell'estate 2021. Stando alle informazioni risalenti a prima del reveal ufficiale, il titolo dovrebbe arrivare anche su PlayStation 4, ma attendiamo conferme ufficiali da parte di Koei-Tecmo riguardo alle modalità di lancio del titolo sulla console Sony.