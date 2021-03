Samurai Warriors 5 tornerà a mostrarsi il 24 marzo durante un livestream

Koei Tecmo ha annunciato un nuovo livestream dedicato a Samurai Warriors 5, in programma il 24 marzo alle 13:00 ora italiana, lo show potrà essere seguito su YouTube, non è chiaro se sarà presente una traduzione in lingua inglese oppure no.

Durante l'evento il team Omega Force mostrerà nuove sequenze di gameplay con uno sguardo approfondito alla storia ed al combat system, inoltre verranno annunciati nuovi personaggi e sarà possibile scoprire i contenuti delle edizioni speciali Treasure Box e Ikkitousen Box esclusive per il Giappone. Tra i protagonisti della diretta troviamo Eiji Takemoto (voce di atsuie Shibata), Ryouta Oosaka (voce di Tokugawa Ieyasu) e Hisashi Koinuma, producer di Samurai Warriors 5.

Il nuovo episodio della serie musou è stato annunciato durante il PlayStation State of Play di febbraio con uscita prevista per il 24 giugno in Giappone su PS4 e Nintendo Switch e per il 27 luglio in Occidente con l'aggiunta delle versioni Xbox One e PC Windows (via Steam).

Con Samurai Warriors 5, il team Omega Force vuole svecchiare una formula ormai non più al top del proprio potenziale introducendo un combat system aggiornato e altre novità legate al gameplay ed ai personaggi, senza però snaturare l'anima delle serie Samurai Warriors, uno dei brand musou più amati insieme al fratello Dynasty Warriors.